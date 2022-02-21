Хит сезона: Лорак в остромодной дубленке и ботильонах на танкетке отметилась в бутике Юдашкина

Ани Лорак уже длительное время строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала одной из самых высокооплачиваемых украинских исполнительниц. Регулярно артистка не только дает гастроли, но и выпускает новые хиты.

На публике она привыкла появляться не только в роскошных вечерних платьях, но и современный удобных аутфитах. Не раз звезда рассказывала, как подбирает себе образы, чтобы выглядеть женственно.

На днях Лорак поделилась кадрами, на которых предстала в меховой панамке. Она также носит лаконичные пальто. Но 21 февраля певица сначала запечатлела себя в автомобиле. Она решила показать свою новую черную дубленку с мехом. К слову, дубленки стали хитом сезона. Алла Пугачева, Ольга Бузова и другие звезды тоже носят такую верхнюю одежду.

Оказалось, что Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) отправилась в бутик к Валентину Юдашкину. Она вышла из магазина, щегольну в лосинах и кожаных ботильонах на танкетке. Наряд дополнила рубашка в клетку, а в руке у нее была сумка-портфель.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Ее осыпали комплиментами. «Ну что за ноги!», «Красотка», «Как мне нравится ваш стиль», «Бесподобная» «Диву видно сразу», «Как вы выглядите, глаз не оторвать», «Дефилирует красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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