Леди на стиле: Боня в ботфортах и тренче цвета хаки повеселилась с подругами в Монако

Бывшая звезда «Дома-2» провела время в Монте-Карло. Она похвасталась своим женственным образом.

Виктория Боня является известной светской львице. Она стала бывшей звездой «Дома-2», которая смогла добиться многого. Виктория владеет своим брендом одежды, ведет бьюти-блог и участвует в модных фотосессиях.

Примечательно, что она долгое время была в отношениях с миллионером Алексом Смерфитом. Но из-за разных взглядов на будущее, они расстались. Теперь она сама воспитывает дочку Анджелину в Монако.

С недавних пор Боня хвастается тем, что снова обрела любовь. Она впервые показала своего жениха, но личность избранника пока хранит в секрете. При этом светская львица утверждает, что очень счастлива. А накануне она повеселилась с подругами.

Виктория облачилась в черное трикотажное платье с разрезом и тренч цвета хаки. Образ дополнили бархатные ботфорты. Она провела вечер в Монте-Карло.

«Вчера провела вечер с красотками. В Монако. А сегодня по особенному случаю я прилетела в Москву», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие осыпали ее комплиментами. «Какие красотки», «Красивые девочки», «Какая вы красивая и естественная, Виктория», «Роскошный тренч», «Ноги еще длиннее в этих ботфортах», «Прям три модели», «Какие девушки гуляют по Монако», «Прям роскошно! Фигурка выглядит безупречно», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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