Прогадала с обувью: Рудковская в черном мини-платье и сапогах продефилировала в Екатерининском дворце

Яна Рудковская является одной из самых известных продюсеров в России. Она в свое время ездила с Димой Биланом на «Евровидение» и он вернулся с победой. Яна уже давно счастлива в браке с Евгением Плющенко.

Она частая гостья на светских раутах и красных дорожках. Блондинка может похвастаться множество брендовых нарядов и эксклюзивных вещей. После отпуска на Мальдивах она вернулась к привычной светской жизни.

Недавно Рудковская оторвалась на концерте Димы Билана, а на днях звезда посетила Мариинский театр. Теперь она отправилась в Екатерининский дворец. Ей удалось попасть в один из самых красивых «золотых» залов.

Но на этот раз светская львица не стала облачаться в вечерний наряд. Она продефилировала в черном мини-платье и сапожках на низком каблуке. Яна с сумочкой в руках покрасовалась среди царственной роскоши дворцовых стен.

«Одна в стенах Екатерининского дворца», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудковская. Но многие сочли, что она выбрала неподобающую обувь для такого места. «Захват Зимнего дворца в кирзача», «Ой, ну уж в таком дворце и по паркету надо бы в туфельках дефилировать, а не в таких сапожищах», «Как красиво», «Для 48 лет выглядит отлично! Молодец!», «Вот это красота, все так ярко и красиво», — прокомментировали пост подписчики.

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