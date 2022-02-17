Рудковская в силуэтном мини-платье и модных босоножках устроила танцы на концерте Билана

47-летняя светская львица не пропустила концерт Димы Билана. Она повеселилась с женой Мота.

Яна Рудковская уже давно стала популярной персоной. Она не скрывает, что раньше занималась бизнесом, а теперь продюсирует артистов. Дима Билан ее самый яркий подопечный. Более того, Яна преуспела и в других сферах.

Она счастлива в браке с Евгением Плющенко. У них подрастают сыновья Александр и Арсений. Несмотря на то, что недавно она провела несколько недель на Мальдивах, звезда поспешила вернуться в Москву.

Билан дал два больших концерта в Москве. Он пел с Зиверт и Мари Краймбрери. На его выступлении повеселились многие известные персоны от Ксении Бородиной до Анастасии Шубской.

Не смогла пропустить такое событие и Яна. Она облачилась в силуэтное платье черного цвета с рукавами-крыльями. Наряд подчеркнул ее стройые ноги. Лук дополни трендовые туфли Золушки со стразами.

«Традиционные танцы…. Ты не мой бой, ты не мой парень! С самыми зажигательными девочками», — заявила звезда.

Рудковской составили компанию Мария Мельникова — жена Мота, а также актриса Екатерина Давыдова. Поклонники восхитились тем, как выглядит продюсер. Ее осыпали ее комплиментами. «Зажигалочки», «Красивые такие девочки», «Яна, вы такая красотка», «Ноги роскошные», «Ну прям модели», «Яна, как вы круто выглядите», «Туфли просто бесподобные», — стали писать пользователи Сети.

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