Одной 47 лет, другой — 38: Рудковская и Бородина щегольнули в мини-бикини на Мальдивах

Яна Рудковская не скрывает, что хорошо зарабатывает. Продюсер Димы Билана работает со многими артистами. Она также счастлива в браке с Евгением Плющенко. Супруги во всем поддерживают друг друга.

У них подрастают сыновья Александр и Арсений. Однако в отпуск светская львица поехала одна. Этот года она решила начать с отдыха на Мальдивах, где уже давно полюбили отдыхать звезды.

Примечательно, что Яна в свои 47 лет может похвастаться стройной фигурой. Она любит носить вечерние наряды, а вот глубокого декольте избегает. Но на пляже блондинка покрасовалась в алом мини-бикини из кожи.

Она продемонстрировала загорелые формы. Рудковская не скрывает, что занимается спортом, чтобы поддерживать себя а форме. Поклонники осыпали ее комплиментами.

В это время на Мальдивах также отдыхает Ксения Бородина. Известная телеведущая готовится в скором времени отметить день рождения. После развода с Курбаном Омаровым она сама воспитывает двоих детей — Марусю и Теону. Но отдыхать она решила с подругой. Звезда «Дома-2» в модном бикини цвета «Тиффани» продефилировала по пляжу. Она показала идеальную подтянутую фигуру.

«Меньше чем через месяц мне 39, но я не чувствую этот возраст, не боюсь эту цифру, не стесняюсь ее… Почему? А надо?! Важнее самоощущения ничего нет, запомните это! Если вы будете кайфовать от себя, от своего тела, от своей внешности и даже если это не стандарты , то это обязательно почувствует рядом человек», — написала Ксения.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!