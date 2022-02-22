Вязаная панамка прикрыла глазки: Брежнева в топе с глубоким вырезом засветила декольте во всей красе

40-летняя певица поддержала тренд на яркие цвета. Она блеснула красотой фигуры на камеру в Италии.

Вера Брежнева уже много лет строит карьеру певицы. Она смогла добиться больших высот. Многие поклонники восхищаются не только ее вокалом, но и чувством стиля.

Примечательно, что жена Константина Меладзе следит за собой и может похвастаться точеной фигурой в свои 40 лет. Обычно на сцене она блистает в роскошных платьях или игривых боди. В обычной жизни ее можно увидеть в более лаконичных образах.

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Не так давно Вера в блузке и брюках поужинала в ресторане в Париже. Благодаря элегантному образу она привлекла внимание мужчин. А теперь певица поделилась кадрами с летней фотосессии.

Она предугадала, что в новом сезоне будет тренд на яркие цвета. Жена Меладзе позировала в топе с глубоким декольте и вязаной панамке. Она кокетливо прикрыла глаза, но блеснула роскошным бюстом.

Брежнева призналась, что съемка проходила в Италии. Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами.

«До чего красивая», «Ох, вот это образ», «Головной убор прям изюминка образа», «Какая вы яркая», «Верочка, вашей женственности можно позавидовать», «Очень соблазнительный вырез», «Какая милая», «Ну просто нет слов», «Как вам идут сочные оттенки лета», — прокомментировали кадры подписчики.

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