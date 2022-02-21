В стиле спорт- шик: Вера Брежнева в костюме с джоггерами и кроссовках вышла на променад

Вера Брежнева уже давно выступает на сцене и может похвастаться большой армией поклонников. Она не раз предстала на публике в роскошных вечерних платьях или нарядах с блестками.

Артистка в свои 40 лет может похвастаться стройной фигурой. А днях она показала свою моложавую маму. Тогда многие поклонники поняли, в кого пошла звезда. Более того, она умело подбирает себе наряды.

В последнее время Вера часто хвастается нарядами из вельвета. Она также любит комфортные луки с пуховиками-дутиками. На этот раз певица покрасовалась в костюме цвета мокрый асфальт.

Наряд с брюками-джоггерами дополнял свитер, который она повязала на плечи. Также Брежнева выбрала для променада по городу кроссовки. У нее получился образ в стиле спорт-шик. Артистка отметила ей нравятся такие луки.

Также Вера опубликовала кадр, на котором была в белой рубашке и трикотажном джемпере. Она в таком образе отправилась на встречу.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за леди», «Как вам идет», «В костюме вы еще женственнее», «Будто сошли с обложки журнала», «Выглядите дико модно», «Хочется вами любоваться», — стали писать пользователи Сети.

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