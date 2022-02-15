Французский шик: Брежнева в прозрачной блузке и длинном пальто блеснула роскошным декольте в Париже

Певица принарядилась для ужина в ресторане, где стала очевидцем одного романтического события. При этом она и сама привлекла к себе внимание.

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. Она смогла добиться славы и признания. На ее концертах собираются полные залы поклонников. Певица славится не только своим вокалом, но и чувством стиля.

Не раз она украшала обложки глянца. Примечательно, что недавно блондинка отпраздновала 40-летие. Она провела время с близкими, а муж Константин Меладзе даже спел для нее.

А вот 14 февраля Брежнева побывала в Париже. Она приехала на один день во Францию. Певица днем гуляла по городу, а вечером решила пойти в ресторан. Она облачилась в брюки и прозрачную блузку.

Образ дополнило длинном пальто в тон. Артистка грациозно позировала в отеле. Она не скрыла свое декольте. А вот за ужином Вера стала очевидцем того, как за соседним столиком девушке сделали предложение руки и сердца. Она запечатлела это на видео и поздравила влюбленных.

Артистка едва сдержала эмоции. Брежнева порадовалась за пару. А поклонники восхитились тем, как выглядела жена Меладзе. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, Наталья Водянова живет в Париже и тоже любит сочетать пальто с женственными нарядами.

«Ну что за красота», «Какая вы элегантная», «Выглядите потрясающе», «Просто само совершенство», «Ну какая прелестная блондинка», «На вас все смотрят», «Утонченная», «Ох, французский стиль», «Какая вы роковая красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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