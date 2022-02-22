«Никакой скромности»: Бузова в мини-шортах и сандалиях Chanel засветила свои прелести на улице

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она уже много лет выступает на публике. Примечательно, что артистка также построила карьеру певицы, хоть ее и критиковали многие именитые персоны.

Ольга привыкла к тому, что на нее обращено внимание публики. Она признавалась, что не боится выглядеть глупо. Вот уже несколько недель звезда находится в саванне, где снимается в шоу «Звезды в Африке».

Не раз Ольга признавалась, что поправилась за прошлый год. И теперь она пытается вернуться в форму. При этом телеведущая не стесняется носить откровенные наряды.

Примечательно, что она носит мини-юбки и струящиеся платья. А вот на этот раз артистка отметилась в кафе в мини-шортах и топе в клетку. Лук дополнили сандалии Chanel. Имено такую обувь Эвелина Хромченко назвала сандалиями «дяди Гены».

Бузова закинула ноги на стул, засветив массивные бедра. Она покрасовалась в лучах солнца.

Поклонники отметили, что образ ей идет. Но нашлись и те, кто подверг звезду критике. «Как похорошела», «Очень идет алый цвет», «Вот это ноги», «Никакой скромности», «Еще и ноги задрала», «Какой чудесный вид», «Что-то вы опять поправились», «Да, вы любите показывать себя во всей красе», «Ну зачем в обуви и на стул», — стали писать пользователи Сети.

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