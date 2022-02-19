Одна в майке-сетке, другая — с декольте: Ольга Бузова и Валя Карнавал засветили прелести на камеру

Ольга Бузова не скрывает, что привыкла много работать. В этом году она участвует в новых проектах. Примечательно, что телеведущая является одной из самых популярных персон в стране.

Но она не перестает удивлять публику. Примечательно, что не так давно артистка приехала в Африку. Там она находится на съемках с Михаилом Галустяном. А вот среди участников проекта оказались блогеры и даже экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева.

На этот раз Ольга поделилась кадром с одной из самых известных звезд «ТикТока» Валей Карнавал. Еще в несколько недель назад телеведущая красовалась с Клавой Кокой, а теперь запечатлелась с другой юной певицей.

Сама Бузова была в майке-сетке, блеснув нижним бельем и осиной талией. А вот 20-летняя Валя в трикотажной майке продемонстрировала роскошное декольте. Они позировали вместе в саванне.

«Это мог бы быть спойлер, но вы уже знаете, что Валя Карнавал одна из наших звездочек. Вы будете очень удивлен, ждете шоу?» — написала Оля.

Поклонники были заинтригованы. Многие отметили, что юная артистка затмила своими формами телеведущую. «Какие вы красивые и счастливые», «Тут две звездочки видно», «Валя с таким декольте затмила всех», «Лишила дара речи», «Оля, ну у нее фигура женственнее», «Да, такая юная и такие формы», «Оля, собрала вокруг себя всех тиктокеров», — стали писать пользователи Сети.

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