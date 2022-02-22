«Ну просто слов нет»: Бузова в мини-шортах «в облипку» подчеркнула свои мощные формы

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в отечественном шоу-бизнесе. Она не скрывает, что любит проводить время дома. Однако большую часть времени телеведущая находится в разъездах.

Она дает гастроли, а также часто ездит на съемки. Примечательно, что звезда может похвастаться тем, что снимается в новых проектах. Уже три недели она находится на съемках второго сезоне «Звезды в Африке».

Даже на работе Бузова находит время для путешествий. Утром она занимается спортом, чтобы вернуться в форму, а вечером ездит в разные уголки саванны. Она уже видела много диких животных.

На этот раз телеведущая приехала в горы. Она без страха забралась на большую высоту, чтобы насладиться красочным видом. Ольга была в футболке и мини-шортах. Наряд подчеркнул ее формы.

Поклонники восхитились ее бесстрашием. Многие также заметили, что ее фигура преобразилась. «Ну что за красотка», «Оля, мне страшно смотреть», «Шорты трещат по швам», «Ну просто слов нет», «Вот это объем», «Очень боюсь высоты, смотрю и ноги дрожат, но природа красивая», «Оля, нужно еще подкачаться», «Ну ноги такие мощные», «Как-то шорты сидят не очень хорошо», «Пора купить размер побольше», — стали писать подписчики.

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