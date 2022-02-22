Без макияжа и укладки: Каменских в бомбере отметилась с красавицей-мамой на улицах Мадрида

Певица провела время с родными. Она отметилась в стильном наряде.

Настя Каменских уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что она часто выходит в свет. Не так давно певица появилась на украинской «Песне года». Она щегольнула в шелковом платье по фигуре.

Стоит отметить, что в 34 года артистка может похвастаться подтянутыми формами. Она счастлива в браке с Потапом, но они уже не выступают в дуэте. Звезда старается держать себя в форме ради избранника.

21 февраля Каменских провела день сначала на работе, а потом с родными. Она решила посидеть в кафе с мужем и своей мамой Лидией Петровной.

Примечательно, что артистка была без макияжа и укладки. Волосы она предпочла собрать в небрежную гульку. Певица без стеснения позировала на камеру. А потом они отправились гулять. Настя покрасовалась в бомбере оверсайз и широких брюках.

Оказалось, что звезда приехала в Мадрид. Именно там она проведет ближайшие дни со своей дружной компанией. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда.

«Ну что за девочка», «Настя — вы самый красивый человечек, которого я видела», «Такая милая без грима», «Что за красота», «Вы с мамой очень похожи», «Вам тут словно 15 лет», «Как же вам идет такой стиль», «Ну просто звезда на минималках», — стали писать подписчики.

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