Настя Каменских показала со двора роскошный особняк, в котором живет с Потапом

Музыканты, долго время выступавшие дуэтом, Настя Каменских и Потап поженились в 2019 году. Примерно за год до свадьбы пара стала жить вместе.

Особняк супругов находится под Киевом. Он очень стильный и имеет ухоженную и красивую территорию.

В понедельник утром Настя Каменских поделилась в сторис микроблога снимком, на котором запечатлела фрагмент их общего дома с Потапом.

В кадр попала, вероятно, веранда с панорамными окнами, из которых открывается вид на сад. Интересно, что ждущая весну Настя Каменских, еще не сняла с фасада дома новогоднюю иллюминацию.

«Доброе утро! Такая уже весна на улице. Сегодня кое-куда улетаю, но перед этим надо на часик заехать в офис», — подписала кадр Настя Каменских.

Добавим, что ранее Анастасия Каменских уже показывала свой особняк. Это стильный двухэтажный дом, облицованный состаренным кирпичом, окруженный ухоженной территорией с бассейном, зеленью и площадкой для барбекю. Интерьер особняка выдержан в серо-белых тонах.

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