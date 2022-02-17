Голливудская роскошь: Каменских в нюдовом платье-бюстье из шелка произвела фурор на премии

Певица в роскошном наряде появилась на «Украинской песне года». Она выбрала сногсшибательный образ.

Настя Каменских является одной из самых известных украинских исполнительниц. Много лет она выступала с Потапом. Однако несколько лет назад певица начала сольную карьеру.

При этом она продолжает выпускать ритмичные треки и облачаться в женственные наряды. В свои 34 года артистка может похвастаться подтянутой фигурой. Она не спешит становиться мамой. Свои силы звезда посвящает творчеству.

Недавно Каменских отдохнула в Мексике. Она вернулась в Киев и 16 февраля посетила «Украинскую песню года». Для такого случая артистка решила принарядиться.

На красной дорожке она появилась в шелковом платье-бюстье нюдового цвета. Наряд облегал ее формы. Она блеснула роскошным декольте. Укладка с мокрым эффектом и макияж с акцентом на глаза дополнили образ. На мероприятии она получила награду.

«Я безгранично благодарна, что песня „Чувство“ коснулась стольких сердец. И надеюсь, что каждый раз она напоминает о невероятно важном — любовь и искренность. Спасибо за приглашение исполнить „Чувства“ на „Украинской песне года“. И каждому слушателю за вашу любовь и поддержку», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Каменских. Многие одарили ее комплиментами. «Вы наша жемчужина», «Какая вы красивая», «Улицы Лос-Анджелеса, слушали эту песню из моей машины все лето», «Какая вы сногсшибательная», «Ну просто прелесть», «Какая вы дива! Платье потрясающее», «Словно голая», «Как вы выглядите! Слов нет», — прокомментировали пост подписчики.

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