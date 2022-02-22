«Время просто останавливается»: Подольская запечатлела, как подросшие сыновья Преснякова обнимаются

Наталья Подольская стала знаменита, когда снялась в шоу «Фабрика звезд». Уже после этого она встретила Владимира Преснякова. теперь многие считают из одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе.

Они не только поддерживают друг друга во всем, но и порой выступают на одной сцене. У них подрастает сын Артемий. А чуть больше года назад в семье произошло пополнение. Звезда родила второго сына Ивана.

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В последнее время Наталья часто ездит на съемки. Но свободное время она предпочитает посвящать семье. И хоть ей помогают няни, чаще всего певица сама присматривает за наследниками.

На этот раз она засняла, как старший сын уселся в детскую кроватку. А Иван стал его крепко обнимать. малыш был в шортах и футболке. Потом кроха стал пытаться вылезти из кроватки, а ножку стал брату на плечо.

«Ну что это такое? Что же это такое? Какая любовь! И обязательно на Тему надо, да? Вань, больше некуда ножку? Только Теме в глаз считается?» — засветилась Подольская.

«Время просто останавливается для меня в такие моменты», — добавила она.

Пресняков тоже наблюдал за детьми. Он смеялся, увидев попытки сына встать на брата. А поклонники восхитились домашними кадрами. Какие они милые«, «Вот это карапуз, такой сильный», «Ваня прям на глазах растет», «В этом доме дети счастливы», «Ну до чего мило», — стали писать пользователи Сети.

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