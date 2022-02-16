«Образ остромодный»: Подольская предстала в кюлотах цвета сочной травы и трикотажном кардигане

Наталья Подольская знаком многим зрителям по «Фабрике звезд». Она продолжает выступать на сцене. Более того, певица стала заботливой женой и мамой. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.
Влюбленные порой даже выступают вместе. У них подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. Примечательно, что артистка быстро вернулась в форму после родов.
О материнстве и своих секретах Подольская рассказывает в шоу «Мамы Пятницы». Там она регулярно появляется в броских образах. Певицу уже видели в нежно-голубом наряде с шелковой юбкой.
А вот накануне она отметилась в кюлотах цвета сочной травы и трикотажном кардигане с причудливыми рукавами. Туфли золотистого оттенка завершили ее яркий лук. Наталья пела и красовалась в кадре.
Поклонники восхитились ее нарядом. Многие посчитали его стильным. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«Образ Натальи Подольской мега актуальный. Что его делает остромодным — это фестончатый край укороченной кофты с рукавами-фонариками. Плюс она выполнена в трикотаже!
И плюс на ней два контрастных цвета — розовый и зеленый, которые кричат о грядущей весне. Идеальный зеленый цвет является основой — он актуальный и подчеркивает рыжину, загадку, которая присутствует в колорите Натальи.
Конечно, образ остромодный и здесь есть такой нарочитый наив, но при остромодных трендах. Поэтому наряд выглядит таким мудро-легким. Это когда женщина достигает такого уровня, когда может смеяться над трендами, легко жонглируя в своем образе ими», — поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.
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