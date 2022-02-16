«Образ остромодный»: Подольская предстала в кюлотах цвета сочной травы и трикотажном кардигане

Певица на съемках появилась в ярком образе. Имидж-стилист Алсу Арна призналась, что звезда выбрала актуальные цвета, подчеркнувшие ее изюминку.

Наталья Подольская знаком многим зрителям по «Фабрике звезд». Она продолжает выступать на сцене. Более того, певица стала заботливой женой и мамой. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Влюбленные порой даже выступают вместе. У них подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. Примечательно, что артистка быстро вернулась в форму после родов.

О материнстве и своих секретах Подольская рассказывает в шоу «Мамы Пятницы». Там она регулярно появляется в броских образах. Певицу уже видели в нежно-голубом наряде с шелковой юбкой.

А вот накануне она отметилась в кюлотах цвета сочной травы и трикотажном кардигане с причудливыми рукавами. Туфли золотистого оттенка завершили ее яркий лук. Наталья пела и красовалась в кадре.

Поклонники восхитились ее нарядом. Многие посчитали его стильным. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Натальи Подольской мега актуальный. Что его делает остромодным — это фестончатый край укороченной кофты с рукавами-фонариками. Плюс она выполнена в трикотаже! И плюс на ней два контрастных цвета — розовый и зеленый, которые кричат о грядущей весне. Идеальный зеленый цвет является основой — он актуальный и подчеркивает рыжину, загадку, которая присутствует в колорите Натальи. Конечно, образ остромодный и здесь есть такой нарочитый наив, но при остромодных трендах. Поэтому наряд выглядит таким мудро-легким. Это когда женщина достигает такого уровня, когда может смеяться над трендами, легко жонглируя в своем образе ими», — поделилась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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