В тренде: Подольская в шелковой юбке миди и туфлях лодочках подчеркнула тонкие щиколотки

Певица на съемках шоу отметилась в элегантном образе. Она показала, как простой лук сделать модным.

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит хорошо выглядеть. Ради того, чтобы радовать мужа Владимира Преснякова, она следит за фигурой. Всего чуть больше года назад артистка стала мамой во второй раз.

Теперь у нее растут двое сыновей Артемий и Иван. После родов она быстро вернулась в форму. Примечательно, что в последнее время звезда полюбила яркие образы.

После отпуска на Мальдивах Наталья снова активно работает. Она уже выступала с мужем, а последние несколько дней певица провела на съемках шоу про мам. Она там появляется в броских нарядах.

На этот раз артистка покрасовалась в студии в шелковой юбке миди небесно-голубого цвета и блузке в тон. Монохромный лук разбавили туфли-лодочки цвета фуксии. Именно обувь освежила образ и подчеркнула тонкие щиколотки Подольской.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что взяли ее лук на заметку, так как он подойдет для работы и удина в ресторане.

«Какие у вас глаза красивые», «Наташа, мне очень импонирует ваша семья!», «Какой элегантный наряд», «Красиво обыграли юбку», «Туфли просто роскошные», «Какие красивые у вас ноги», «Наталья, как вы круто выглядите!», «Наряд вам очень идет», — прокомментировали пост подписчики.

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