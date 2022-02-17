Один катает другого на санках: Подольская запечатлела сыновей Преснякова в пуховиках на прогулке

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она успевает не только строить карьеру, но и хранить семейный очаг. Певица больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Они стараются во всем помогать друг другу. А чуть больше года назад у них в семье произошло пополнение. Артистка родила сына Ивана. Также у супругов подрастает шестилетний сын Артемий.

В последнее время Наталья часто выступает и ездит на съемки. Она старается всегда выглядеть безупречно. А свободное время артистка посвящает семье. Хоть она и пользуется услугами няни, обычно сама гуляет с наследниками.

Недавно она хвасталась, что Тема возит брата в садик на санках. Теперь во время прогулки младший сын катал брата. Они были облачены в теплые пуховики и шапки.

«Ловите наши улыбки», — написала звезда.

Поклонники восхитились маленькими наследниками Преснякова. Многие отметили, что они быстро растут. «Мы все улыбнулись», «Такие милашки», «Ванечка, такой милый ребенок!», «Да, наши детки растут очень быстро», «Такой сильный младший брат!», «Ванюшка какой уже большой! Как он братца везет!», «Мы все улыбнулись», «Просто идеальная прогулка», — прокомментировали пост подписчики.

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