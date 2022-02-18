«Выглядит стильно»: Брежнева покрасовалась в вельветовом костюме цвета карамели и кедах

Вера Брежнева уже больше 10 лет выступает на сцене. Она прославилась после работы в группе «ВИА-Гра». Со временем певица начала сольную карьеру. При этом она продолжила носить женственные наряды и петь о глубоким чувствах.

Не раз блондинка украшала обложки глянца. Артистка на сцене привыкла выступать в блестящих нарядах. А вот в обычно жизни она носит комфортные и более сдержанные луки.

Недавно Вера похвасталась пуховиком с леопардовом принтом. А вот накануне в Москве певица запечатлелась в вельветовом костюме цвета карамели. Она надела голубую рубашку, которую не стала полностью застегивать, а также кеды в тон. Артистка распустила волосы и сделала неброский макияж. Она решила утаить, куда собралась идти.

«Что у нас по вельвету?» — написала она.

Многие поклонники восхитились ее нарядом. Но некоторые посчитали его устаревшим. Однако для сайта Teleprogramma.pro стилист Словена Соколова оценила аутфит. Она пояснила, что он трендовый и модный.

«На Вере Брежневой все хорошо! Просто потому что она знает, что ей идет. Образ в вельветовом костюме выглядит стильно и расслабленно. Давайте разбираться почему. Вельвет в моде. В этом костюме воплощены свободные 70-е, которые второй сезон в тренде. Его можно носить с кедами, как Вера, а можно еще сильней усилить ДНК 70-х и носить с казаками. Вера поддерживает образ 70-х небрежной прической. Кстати, именно такие неприглаженные прически, как будто после вчерашней укладки, или только с подушки очень актуальны. Многослойность в образе с расстегнутой рубашкой также добавляет шарма. На счет цвета — это самая простая база, которая при этом играет очень непросто. В разрезе стиля десятилетия, натуральности и стиля сафари цвет выбран правильно. Светловолосым девушкам этот цвет идет, как, впрочем, и многим другим», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.

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