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Почти полностью полысел, опустил смешные усики: Игорь Верник изменился до неузнаваемости

Известный актер забавно разыграл своих подписчиков.

Почти полностью полысел, опустил смешные усики: Игорь Верник изменился до неузнаваемости
Игорь Верник. Фото: Globallookpress.com

Актер Игорь Верник в Instagram разместил забавный кадр. На снимке он запечатлен практически без волос. Кроме того, у актера появились забавные усики. Судя по всему, он готовится к репетиции и вошел в новый образ.

Игорь Верник
Игорь Верник. Фото: instagram.com/ivernik/

«Болеть, конечно, нельзя категорически».

Игорь Верник

«Раньше это называлось – создать образ», «Здоровья и благополучия, дорогой Игорь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Игорь Верник — народный артист России. С сентября 2019 года он занимает должность заместителя художественного руководителя МХТ имени Чехова.

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