Почти полностью полысел, опустил смешные усики: Игорь Верник изменился до неузнаваемости

Актер Игорь Верник в Instagram разместил забавный кадр. На снимке он запечатлен практически без волос. Кроме того, у актера появились забавные усики. Судя по всему, он готовится к репетиции и вошел в новый образ.
«Болеть, конечно, нельзя категорически».
«Раньше это называлось – создать образ», «Здоровья и благополучия, дорогой Игорь», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Игорь Верник — народный артист России. С сентября 2019 года он занимает должность заместителя художественного руководителя МХТ имени Чехова.
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