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«Помню все, как вчера»: Игорь Верник тяжело переживает смерть Бориса Невзорова

Народный артист умер на 73-м году жизни 18 февраля.

«Помню все, как вчера»: Игорь Верник тяжело переживает смерть Бориса Невзорова
Борис Невзоров. Фото: Global Look Press

Борис Невзоров умер 18 февраля. Ровно месяц назад, 18 января, ему исполнилось 72 года. Причиной смерти стал коронавирус. Коллеги народного артиста России не могут поверить в случившееся и выражают свои соболезнования.

Игорь Верник работал с Борисом Невзоровым на съемочной площадке фильма «Кардиограмма любви», режиссером которой была Оксана Байрак. Картина вышла на экраны в 2008-м.

Борис Невзоров
Борис Невзоров. Скриншот: instagram.com/ksanabayrak/

«Помню все… Как вчера… Спасибо вам, Оксана, за то, что подарили мне возможность партнерствовать с Борисом, за этот опыт… За «кардиограмму любви» наших героев… Светлая память», — написал Игорь Верник в инстаграме Оксаны Байрак.

Игорь Верник
Игорь Верник. Фото: Global Look Press

Напомним, у Бориса Невзорова осталась двухлетняя дочь Настя и молодая жена. О дате и месте похорон будет известно позже.

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