«Помню все, как вчера»: Игорь Верник тяжело переживает смерть Бориса Невзорова

Борис Невзоров умер 18 февраля. Ровно месяц назад, 18 января, ему исполнилось 72 года. Причиной смерти стал коронавирус. Коллеги народного артиста России не могут поверить в случившееся и выражают свои соболезнования.

Игорь Верник работал с Борисом Невзоровым на съемочной площадке фильма «Кардиограмма любви», режиссером которой была Оксана Байрак. Картина вышла на экраны в 2008-м.

«Помню все… Как вчера… Спасибо вам, Оксана, за то, что подарили мне возможность партнерствовать с Борисом, за этот опыт… За «кардиограмму любви» наших героев… Светлая память», — написал Игорь Верник в инстаграме Оксаны Байрак.

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Напомним, у Бориса Невзорова осталась двухлетняя дочь Настя и молодая жена. О дате и месте похорон будет известно позже.

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