И с перьями на голове: Собчак в юбке в пол и жакете с баской устроила танцы с Верником на вечеринке

Телеведущая провела вечер на мероприятии Bosco. Она увидела много звезд шоу-бизнеса.

Ксения Собчак — одна из самых известных персон в российском шоу-бизнесе. Она счастлива в браке с Константином Богомоловым. Примечательно, что блондинка зачастую появляется на публике с возлюбленным. Но в последнее время она едва находит время на отдых.

Если еще недавно Собчак гуляла по Нью-Йорку, то теперь она активно посещает разные мероприятия. Накануне телеведущая отметилась на мероприятии Bosco. Она предстала в ободке с перьями и юбке в пол. Бархатный жакет с баской подчеркнул ее стройную фигуру. Ксения встретила Дмитрия Маликова, который был во фраке.

«У нас с тобой какие-то траурные образы сегодня», — заявила звезда. «Я как дирижер», — отметил Маликов. «Траур по утраченной молодости», — пошутила телеведущая.

Ксения стала ведущей мероприятия с Игорем Верником. Она отметила, что они встречаются едва ли не каждый день, так как ведут свадьбы и корпоративы. В разгар праздника, пока на сцене пел хор, Собчак пустилась в пляс вместе с напарником. Они веселились так, как умеют.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Богомолова. Многие адресовали ей комплименты. «Классный образ», «Ох, этот ободок прям напомнил стиль Кэрри Брэдшоу из сериала», «Какие вы классные», «Просто красотка», «Ваш стиль просто бомба», — прокомментировали кадры подписчики.

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