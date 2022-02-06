«Мне этого мало»: Верник отменил дела на выходные и провел драгоценное время с сыном

Выходные 5-6 февраля популярный актер Игорь Верник и его 22-летний сын Григорий провели вместе. Оба артиста отменили свои репетиции и другие дела и рванули за город, чтобы устроить себе мужской отдых.

Верник поделился с поклонниками забавными фотографиями со своим наследником и высказал мысли о том, как важно проводить время вместе с сыном.

«Это редко случается в последнее время. Очень редко. Жалею ли я об этом? Нет. Я счастлив за сына, у него сейчас много работы, интересной работы и в Театре на Бронной, и в Театре наций, и на съемках фильма « Наводнение» у Ивана Твердовского и параллельно в сериале «На своем поле»… — пишет Верник в Instagram. — Скучаю ли я по нашему общению? Очень. Мы созваниваемся каждый день, но мне этого мало. Как было мало моему папе, моим родителям. Сколько бы времени мы не было вместе, всегда мало. Это нормально. Так устроена жизнь. Тем ценнее наши встречи».

58-летний актер поделился, что им с Григорием удалось застать прекрасную зимнюю погоду и насладиться временем, когда никуда не надо спешить. А еще мужчины поиграли со щенком, которого недавно взяли из приюта.

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