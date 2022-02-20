У Леры стрижка «пикси», а Ксюша с ободком: Ковальчук показала, как Кудрявцева и Собчак выглядели в молодости

В свое время певица работала с телеведущими на «Новой волне». Ей в руки попали уникальные кадры.

Лера Кудрявцева работает на телевидении с юных лет. Она вела музыкальные чарты, а потом брала интервью у именитых персон. Теперь блондинка ведет шоу «Секрет на миллион», а также передачу «Звезды сошлись».

Каждый год ее зовут вести «Песню года» и другие знаковые мероприятия. Оказалось, что она успела поработать и с Юлией Ковальчук. С экс-участницей группы Блестящие звезда вела один из концертов «Новой волны».

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Певица восхитилась кадрами, которые нашел продюсер Алексей Новацкий. На них Юлия предстала в розовом платье с пайетками. У нее была аккуратная укладка в голливудском стиле. А вот Кудрявцева была в пышном золотом платье и с прической «пикси». Тогда она еще могла похвастаться фигурой с формами.

А еще на одном фото отметилась Ксения Собчак. Она тоже не раз становилась ведущей подобных мероприятий и часто работала с Лерой бок о бок.

«Как я обожаю, когда мои друзья вдруг подкидывают мне фотографии, от которых тепло разливается по сердцу и воспоминания становятся острее. Это „Новая волна“, и в тот год ведущие-блондинки рулили», — заявила Ковальчук.

Поклонники удивились тому, что они почти не изменились. Лишь стиль отчасти немного поменялся, посчитали фанаты. «Какая вы хорошенькая, Юля», «Что же вы все такие одинаковые стали?», «Никто не поменялся», «Какая Лера хорошенькая», «Ксюша тут очень молодая», «Вот это блондинки», «Лера не меняется! Но теперь у нее прическа круче», — стали писать подписчики.

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