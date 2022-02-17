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Собчак в платье с нежной юбкой цвета омлета и модных сапожках вышла в свет с Богомоловым

Телеведущая посетила ресторан вместе с мужем. Она похвасталась модным образом.

Собчак в платье с нежной юбкой цвета омлета и модных сапожках вышла в свет с Богомоловым
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак является популярной телеведущей. Она с юных лет работает на телевидении. Ксения продолжает брать интервью и снимать авторские проекты. Порой она появляется на публике в роскошных платьях.

Однако свои образы телеведущая любит продумывать до мельчайших деталей. Примечательно, что она зачастую выбирает наряды в ретро стиле или добавляет необычные аксессуары.

После отпуска Собчак снова стала посещать разные мероприятия. На днях она решила выйти в свет с мужем Константином Богомоловым. Телеведущая отправилась в ресторан, который открыли друзья.

Она облачилась в романтическое платье с нежной юбкой с бахромой. Наряд цвета омлета дополнил лимонный жакет. Также она надела сапоги с квадратным мысом. А вот ее муж был в полосатом свитере и джинсах.

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

«Мои друзья и партнеры умеют удивить! Решение открыть вместе ресторан было суперправильным, как показало время. А ходить к вам на ужины это настоящий праздник», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие одарили комплиментами пару. «Фото как из 90-х на мыльницу», «Кот Матроскин», «Какое красивое платье», «Какая стильная! Шикарный образ», «Ксения, прекрасно выглядите», «Обожаю желтый цвет. Такой весенний», «Вам очень идет этот цвет», — прокомментировали пост подписчики.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

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