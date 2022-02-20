«В таком виде за завтраком?»: Юлия Ковальчук в бикини с рюшами засветила точеные формы

Юлия Ковальчук раньше выступала в составе группы «Блестящие». Потом она смогла не только построить успешную сольную карьеру, но и покорить сердце Алексея Чумакова. Они счастливы в браке восемь лет.

У пары растет дочку Амелия, но свою наследницу супруги прячут от общественности. Обычно артистка проводит время в Испании, где у них есть дом, но на этот раз она уехала в Египет.

Ковальчук в этом году отметит 40 летие. Однако она может похвастаться стройной фигурой. Певица не скрывает, что занимается спортом. На этот раз она запечатлелась у бассейна за завтраком.

Фрукты и разные блюда стояли на подносе. Артистка в мини-бикини с рюшами сидела на краю, опустив ноги в воду. Она показала изящные изгибы тела и точеную талию. Юлия покрасовалась в лучах солнца.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Чумакова. Многие адресовали ей комплименты. «Очень круто», «Ой, как аппетитно», «В таком виде за завтраком?», «Сложно поверить, что вам почти 40», «Вот это фигура, словно молодая 18-летняя девушка», «Поражаете», «Да, вы в отличной форме», «Такие идеальные ноги», «Очень красивая фигурка», — прокомментировали пост подписчики.

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