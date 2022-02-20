«Ох, эти сладенькие пальчики»: Нюша запечатлелась с подросшим сыном перед сном на отдыхе

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она смогла добиться известности и теперь у нее на первом месте стоит семья. Певица счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает дочка Симба, которой уже три года.

А в прошлом году артистка сделала паузу в карьере, так как снова объявила о беременности. Она улетела в Дубай, где и родила сына за несколько дней до Нового года.

Примечательно, что Нюше нравится вести активный образ жизни. Она вскоре после родов стала снова путешествовать. Рядом с ней находится муж, который во всем ей помогает. Недавно они отдохнули на Мальдивах.

Там артистка купалась и загорала. А теперь она поделилась трогательными кадрами. Перед сном артистка лежала на диване с Игорем и сыном. Малыш был в бодике и дрыгал ножками.

«Побежали, побежали! Сладкий! Ох, эти сладкие пальчики!» — восхитилась звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что малыш подрос. Однако пока Нюша его имя хранит в тайне. «Какой он милый», «Ой, а волосиков нет! Такой пупсик», «У вас прям идеальный вечер», «Какой смешной карапуз», «Как быстро растут дети», «Он очаровательный», «Интересно, на кого он похож», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что от прошлых отношений у Сивова есть еще двое сыновей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале