«Моменты счастья»: Нюша показала, как отпраздновала День всех влюбленных среди пальм

Певица не побоялась предстать без макияжа. А вот ее дочка Симба нарядилась в летящее платье.

Анну Шурочкина, более известная как Нюша, уже много лет выступает на сцене. У нее есть своя армия поклонников. Певица всегда славилась не только вокалом, но и своими яркими выступлениями.

Но вот уже больше полугода она не дает концерты. В прошлом году артистка сделала паузу в карьере. Она ждала ребенка, поэтому уехала в Дубай с семьей. Там звезда родила сына, чье имя пока скрывает.

Нюша много путешествовала, когда была беременна. И после родов она предпочла вести активный образ жизни. Отметим, что певица возила дочку Симбу в Абу-Даби.

А первые недели февраля пара провела с детьми на Мальдивах. Однако 14 февраля они снова совершили путешествие. По всей видимости, супруги снова находятся в теплой стране. Артистка покрасовалась без макияжа с букетом цветов.

«Моменты счастья», — написала звезда.

И даже поздно вечером они решили отметить День всех влюбленных. Сивов привел жену в ресторан. Он вручил ей еще один букет, а также повеселился с дочкой, которая была в белом струящемся платье.

«Сегодня весь день цветы. Но это уже на другую нашу важную дату», — заинтриговала певица. «С самолета сразу на ужин», — добавила она.

Также муж артистки успевал нянчить сына. Малыша он носит в сумке-кенгуру. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Нюшу красит материнство.

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