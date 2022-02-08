«Наблюдаем за райской красотой»: Нюша в льняном платье оверсайз предстала с дочкой на Мальдивах

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что с подросткового возраста вкусила славу и регулярно ездила на гастроли. Однако певице порой было тяжело. За последние несколько лет она изменила свою жизнь.

Теперь артистка счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает дочками Симба. На время карьеру она поставила на паузу. Звезда путешествует с семьей.

Не так давно Нюша стала мамой во второй раз. Теперь у нее подрастает сын, но его имя пара хранит в секрете. Еще недавно она находилась в Дубае, а потом перебралась в Абу-Даби. Но с наступлением февраля пара решила отправится в настоящий отпуск.

Они прилетели с детьми на Мальдивы. Певица поделилась трогательными кадрами. Муж запечатлел ее на побережье с наследницей.

Артистка была облачена в льняное мини-платье оверсайз и кепку. Она отказалась от макияжа. Симба стояла рядом в лимонном платье.

«Наблюдаем за райской красотой», — отметила певица.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие осыпали комплиментами Нюшу. «Счастливый ребенок», «Какая вы стали, даже сложно узнать», «Не загорелое лицо», «В этом наряде кажитесь полной», «Симба прям сладкая деваха», «Виды у вас очень красивые», «Так вы полюбили оверсайз. Не вернулись в форму?», «Без макияжа на себя не похожи», — стали писать пользователи Сети.

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