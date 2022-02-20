50-летняя Кудрявцева в силуэтном платье в пол с корсетом из камней щегольнула на светском рауте

Телеведущая провела день на праздничном мероприятии с Сосо Павлиашвили и Аветом Барсегяном.

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она знает большую часть российского шоу-бизнеса. У многих артистов блондинка брала интервью, а с Сергеем Лазаревым ее связывали романтические отношения.

Однако уже длительное время она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает трехлетняя дочка Мария. Обычно выходные звезда посвящает семье.

Но Лера также не отказывается вести свадьбы и корпоративы. На этот раз она появилась в качестве ведущей на светском рауте. Блондинка облачилась в черное платье в пол с корсетом из каменей.

Наряд подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. Кудрявцева выпрямила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. На празднике телеведущая встретила Сосо Павлиашвили, а также Авета Барсегяна.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера в 50 лет. Многие осыпали ее комплиментами. «Как вам идет все это», «Лера, вы изумительная», «И не скажешь, что вам 50 лет», «Так молодо выглядите», «Обожаю ваши наряды», «Какая вы красотка», «Глаз не оторвать», «Платье сидит идеально», «Какая вы нарядная! Похоже на чью-то свадьбы», «Как вы роскошно оделись», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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