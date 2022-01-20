«Я предавал Нино»: Сосо Павлиашвили объяснил, почему распался его первый брак

Как отметил музыкант, он виноват перед первой женой и богом.

Музыкант Сосо Павлиашвили в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его первый брак с Нино Учанейшвили.

«Мы познакомились с Нино в консерватории. Она была пианистка, а я на скрипке играл. Я пользовался успехом у девочек в те годы. Это судьба. Нино должна была родить мне сына Левана. И она родила мне его. Нино очень добрая, яркая и эмоциональная». Сосо Павлиашвили

По словам Сосо Павлиашвили, измена – это предательство. «Я предавал Нино. Я это осознаю и прошу у Бога прощение. Как мужчина я это признаю. Был виноват. Огромное количество красивых женщин с теплотой ко мне относились», — заявил Сосо Павлиашвили.

Напомним, что первая жена подарила Сосо Павлиашвили сына Левана. Вместе с первой женой он был с 1985 по 2003 год.

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