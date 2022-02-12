Красивые и счастливые: Кудрявцева засняла, как дочка в леопардовом пуховике обнимает папу на прогулке

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. С 18 лет она живет в Москве и успела познакомиться с выдающимися певцами и актерами. Она ведет шоу «Секрет на миллион» и может похвастаться популярностью.

Более того, в 50 лет блондинка обладает стройной фигурой, поэтому носит любые платья и костюмы. Примечательно, что она растит дочку Марию. Крохе всего три года, но она уже проявляет свой характер.

12 февраля Лера решила провести выходной с семьей. Она вместе с мужем Игорем Макаровым отправилась в центр Москвы. Телеведущая облачилась в меховые угги и розовый пуховик.

Она дополнила образ шапочкой с ушками. А вот хоккеист предпочел синий пуховик из плотной ткани. Не менее ярко выглядела и их дочка, которая предстала в пуховом комбинезоне с леопардовым принтом и вязаной шапке с мехом.

Кудрявцева позволил малыше полакомиться кукурузой и сладостями. А потом Игорь взял кроху на руки, стал целовать и обнимать. Мария заулыбалась, но при этом смутилась.

«Не надо меня так поднимать, а то я упаду», — заявила кроха. «Я тебя удержу», — ответил спортсмен. «Сегодня решили сходить погулять на Красную площадь. Какая красивая у нас Москва», — поделилась телеведущая.

Поклонники восхитились звездной семьей. Лера и ее наследница получили массу комплиментов. «И какая красивая ваша Маша!», «Какая красивая у вас доча, сразу видно результат большой любви», «Сама сто лет нигде не была», «Какие у Маши красивые, выразительные глазки. Куколка», «Румяные на морозе! Очень скучаю по Москве», — прокомментировали пост подписчики.

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