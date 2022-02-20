Уикенд в Италии: Нетребко в бархатном костюме и плюшевой панамке с подросшим сыном отправилась на раскопки

Анна Нетребко уже давно стала мировой знаменитостью. Оперная дива посетила множество стран с концертами. И даже во время пандемии она продолжает активно путешествовать. Не так давно певица побывала в Испании и Франции.

Она задержалась в Италии, так как там у нее намечено несколько концертов. В свободное время звезда гуляет с родными по Неаполю. Она славится своим чувством стиля.

В знаменитом городе Анна уже отметилась в дубленке и пальто. В ее гардеробе есть брюки палаццо и джинсы. На этот раз она устроила экскурсию по парку себе и сыну Тьяго, который был рожден в первом браке от баритона из Уругвая Эрвина Шротта.

Ему всего 13 лет, но он практически догнал маму по росту. Нынешний муж Нетребко Юсиф Эйвазов очень любит пасынка и относится к нему, как к родному.

Оперная дива на этот раз для удобства облачилась в бархатный черный спортивный костюм и плюшевую панамку.

«Доброе утро, дорогие друзья! Острый репортаж из археологического парка „Эркулано“. После вчерашнего спектакля и бессонной ночи, вот чего на понесло на раскопки старинного города. Многие из вас мне его советовали еще летом. И вот сейчас мы наконец-таки все группой вышли. ребенок будет слушать, да? Пойдем посмотрим, что же это такое», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, ей уже 50 лет, но артистка предпочитает вести активный образ жизни.

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