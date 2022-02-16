Итальяские каникулы: Нетребко в пальто горчичного цвета с мехом вышла на променад с Эйвазовым в Неаполе

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она регулярно гастролирует. Артистка живет в Вене, но каждый год приезжает в Россию. У нее также есть квартира в Нью-Йорке, где она хранит часть своего гардероба.

Анна славится своим чувством стиля. Она в свои 50 лет любит выглядеть ярко. Звезда не скрывает, что после родов так и не вернулась в форму. Однако она умело прячет свои недостатки.

Не так давно Нетребко устроила себе отпуск. Она объездила несколько стран и провела время с сыном Тьяго. А теперь певица находится в Италии, где в скором времени даст несколько концертов. Она находит время для прогулок и шопинга.

Артистка недавно устроила поход за город, где отметилась дубленке. А вот 16 февраля она вышла на променад по Неаполю с мужем Юсифом Эйвазовым.

Она гуляла по улочкам города в длинном пальто горчичного цвета с меховым воротником. Нетребко также подчеркнула ноги брюками в горох. Певица для удобства выбрала полуботинки на небольшом каблуке. Она призналась, что этой обуви уже 8 лет. Сумочка в тон наряда завершила лук.

Анна успела посмотреть магазинные крылечки, мастерские и музеи. Юсиф был в стеганом пуховике цвета хаки. Он контролировал, чтобы жена не купил много бижутерии. Поклонники восхитились дружной парой. Многие осыпали комплиментами оперную диву. «Вы такие классные! Спасибо за прогулку по улицам», «Очень красивая пара!», «Такой колоритный образ», — прокомментировали пост подписчики.

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