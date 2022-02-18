Диву видно сразу: Нетребко вышла на променад в полушубке и плюшевой шапке клош, как у Пугачевой

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она уже давно живет в Вене. Однако артистка ведет такую насыщенную жизнь, что дома бывает крайне редко. Даже во время пандемии у нее плотный рабочий график. Однако в начале этого года она устроила себе отпуск. Анна посетила Россию, Испанию и Францию. А теперь она находится в Италии с мужем Юсифом Эйвазовым.

больше по теме Итальянские каникулы: Нетребко в пальто горчичного цвета с мехом вышла на променад с Эйвазовым в Неаполе Артистка в ярком образе отметилась с возлюбленным на старинных улочках города.

Нетребко славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. С собой в поездки она всегда берет множество нарядов. Так в Неаполе певица уже отметилась в дубленке, пальто и меховой жилетке. И очередной день она провела вне дома. Артистка решила увидеть замок и выставку работ американского фотографа.

«Как вы относитесь к творчеству Дэвида Лашапеля? Я — прекрасно! Идем смотреть его творения в этот прекрасный замок!» — поделилась звезда.

На променаде Анна предстала в черном полушубке и плюшевой шапке клош. В таком же головном уборе недавно отметилась Алла Пугачева. Также оперная дива скрыла изъяны фигуры под бархатным костюмом с брюками палаццо.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие адресовали ей комплименты. «Ох, какой наряд», «Как мне нравится ваша шапочка», «Анна, сколько у вас нарядов?», «Вот это брючки! Роскошные», «У вас каждый образ уникальный», «Пора открывать свою выставку», «Аннушка, вы замечательная! Выглядите бесподобно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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