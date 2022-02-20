Глаз не оторвать: Ани Лорак в узких брюках и на каблуках подчеркнула свою фигуру «восьмерку»

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Уже несколько лет она состоит в разводе с турецким бизнесменом. Поклонники заметили, что певица постройнела и похорошела.

Она продолжает выступать на сцене в роскошных образах. В последнее время артистка носит не только платья, но и яркие костюмы. В ее гардеробной можно найти пуховики, пальто и меховые шапки.

На этот раз Лорак решила отправиться на шоу «Вечерний лайк». Там певица решила представать свой новый трек «Материк» вместе с Артемом Качером. На сцене она предстала в узких брюках цвета сочной травы и шелковой блузке.

Наряд подчеркнул не только ее талию, но и широкие бедра. Каролина ( настоящее имя певицы, — Прим.ред.) дополнила лук ботиольнами на каблуке с платформой.

Во время съемок Лорак не только выступила, но и ответила на ряд вопросов. Она продемонстрировала яркий монохромный образ. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка.

«Ой, как вам идет», «Очень тонкая талия», «Фигура роскошная», «Как круто на вас сидят брюки», «Каролина, вы обворожительны», «В отличной форме», «Как вы хороши», «На таком каблуке ходят настоящие леди», «Любуемся вами», «Безупречный образ», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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