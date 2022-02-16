«Очень эффектный образ»: Ани Лорак щегольнула в длинной шубке беспроигрышного цвета и лоферах

Ани Лорак уже много выступает на сцене. Она привыкла к тому, что на нее всегда обращено внимание общественности. На сцене певица привыкла блистать в роскошных платьях и блестящих костюмах.

А вот в обычной жизни она часто экспериментирует с образами. Артистка может появиться в худи и кепке на репетиции, а вот на встречах и съемках ее чаще можно встретить в лосинах или костюмах.

Этой зимой Лорак не раз демонстрировала модные пуховики. Она также обожает элегантные пальто. Но 15 февраля певица отправилась на деловую встречу в черной длинной шубке и брюках цвета сочной травы. Лук дополнили лоферы на платформе и брендовая сумка. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) дефилировала перед камерой, спеша по делам.

Поклонники восхитились ее образом. Многие назвали артистку голливудской дивой. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Наталья Родионова.

«Очень красивый эффектный образ. Ничего лишнего. Один из самых простых и беспроигрышных способов сочетания цветов — взять ахромат (цвет без пигмента) и добавить к нему что-то яркое. Черный с зеленым составляют гармоничнее контрастной сочетание, которое комплементарно внешности самой Ани Лорак. Сумка в бежевом цвете служит вторым акцентом в образе, а черная окантовка соединяет ее с шубой. Фактуры тоже отлично сложились в этом аутфите. Атласный блеск блузки перекликается с лоснящейся шубой. При этом разница материалов здесь создает столь же контрастное сочетание, как и цветовой микс. Натуральный мех или искусственный — индивидуальный выбор каждого. Дорогим образ делает актуальная комплектация элементов, современный фасон пальто, сочетание цветов, общий силуэт, отсутствие нагромождения деталями. При этом таким же гладким может быть и синтетическое волокно, выполненное под норку, вопрос лишь в качестве исполнения», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Наталья Родионова — имидж-стилист, консультант и персональный шопер. В профессии более двух лет, закончила школу стиля StyleProfi, прошла курс Стилист 3.0, имеет художественное образование и высшее образование в сфере PR.

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