Юлия Ковальчук озвучила свою самую большую зарплату за концерт в группе «Блестящие»

По словам певицы, ей платили чуть больше «за выслугу лет».

Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» озвучила свою самую большую зарплату за концерт в группе «Блестящие».

«Я ушла из группы. Когда ты понимаешь, что у тебя потолок и ты не получаешь удовольствия от того, что творится внутри коллектива, — нужно уходить». Юлия Ковальчук

По словам Юлии Ковальчук, девочки в музыкальных группах зарабатывают не очень много. «Физические и моральные затраты певицы в таких группах несут очень большие. Я самую большую зарплату за концерт получала 500 долларов. Но это когда по выслуге лет: была самая старшая», — заметила Юлия Ковальчук.

Напомним, что Юлия Ковальчук выступала в группе «Блестящие» с 2001 по 2008 год. Позже она отправилась в сольное плавание.

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