Лера Кудрявцева: «Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук признались, почему скрывают дочь»

29 января в 21.20 в студию шоу «Секрет на миллион» на НТВ придут Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Звездные супруги расскажут о своем быте, о том, почему прячут красавицу дочку от СМИ, а также о том, когда планируют снова стать родителями.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе уже 15 лет. В 2013 году они поженились, а в 2017 году появилась на свет их дочь Амелия. Прошло уже почти пять лет, а супруги не спешат показывать дочь поклонникам. Они берегут ее от объективов папарацци и не продают снимки девочки глянцевым журналам.

Несмотря на кочевую и сложную профессию, из артистов получились потрясающие родители, которые берегут свою малышку от мира шоу-бизнеса. Он — я как мама это говорю — для ребенка если не вреден, то как минимум не полезен.

Юлия Ковальчук — Мама с большой буквы. Она бережет дочь не только от внимания прессы, но и от всего, что может ей навредить. Даже когда родная бабушка хочет побаловать внучку печеньем, ей приходится проходить строгий материнский контроль.

— Мама говорит: «Я принесла печеньки», — рассказывает Юля. — А я отвечаю: «Покажи состав!»

Амелии повезло дважды: во-первых, она родилась в очень любящей семье. А во-вторых, может жить на две страны: Россию и Испанию. В Испании у ее родителей построен шикарный дом, в котором сейчас заканчивается ремонт.

— Там вешаются люстры, завозится мебель, — делятся своим заграничным счастьем супруги.

Вот-вот ремонт подойдет к концу, и многочисленные друзья пары получат приглашения на новоселье. Юля и Алексей — люди общительные, искрометные, гостеприимные, поэтому дружить с ними — одно удовольствие. Тем более что в новом просторном испанском доме места хватит всем — и хозяевам, и гостям. Какие роскошные там будут застолья — могу себе представить!

— Однажды Леша сказал: «Приезжайте к нам на плов», — вспоминает Мартиросян. — И мы неделю ничего не ели!

Друзей у звездной пары и правда много. Как и поклонников! Алексей и Юля — артисты видные, и воздыхателей обоих полов, честно говоря, мало волнует, что они женаты. И Алексею, и Юле постоянно оказывают знаки внимания. Однако если в семье есть доверие, измены не страшны. А доверять друг другу супруги за столько лет, прожитых вместе, я уверена, научились.

— Леша меня спрашивал: «Юля, если выяснится, что у меня есть дети…» — делится очень личными переживаниями Ковальчук. — Я сказала: «С радостью!»

Впрочем, все идет к тому, что дети у супругов будут общие. Им хочется подарить Амелии младшего брата или сестру, и разговоры на эту тему в семье только приветствуются.

— Хочу девку! — откровенно признается Алексей. — Я такой мякиш!

Допустим, на «мякиша» он не похож, но папа и правда замечательный! Он купает и дочь, и супругу в заботе и нежности, и девочка растет в любви, которая будет согревать ее всю жизнь.

Конечно, семейная жизнь — не тихая гавань, какой ее обычно рисуют романтики. Бывают у артистов и ссоры, и недопонимания, и обиды. Но если в семье есть любовь, преодолеть, я уверена, можно все. Юля и Алексей понимают, что отношения — это не только радость, но и огромный труд. И стараются трудиться наравне.

— И тут вдруг я нахожу пачку презервативов, — вздыхает Юля, рассказывая об одном из конфликтов.

— Смотреть на других женщин мужчина должен! — держит оборону Алексей. — Ты же понимаешь, о чем я?

Понимание — ключ к долгой и счастливой семейной жизни. Я в этом уверена. Думая не только о себе, но и о партнере, можно создать по-настоящему гармоничную семью. Такую же крепкую, как у Юли и Алексея, которые друг друга любят и берегут.

Их звездные друзья — Лариса Долина, Стас Костюшкин, Гарик Мартиросян, которые тоже заглянули ко мне в студию, — охотно это подтвердят.

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