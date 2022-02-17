«Как на отдыхе не поправиться?»: Юлия Ковальчук похвасталась растяжкой, сидя на поперечном шпагате

Певица показала, как сохраняет спортивную фигуру в 39 лет.

Жена музыканта Алексея Чумакова восхитила стройностью и своей растяжкой. Юлия Ковальчук села на поперечный шпагат и удивила фанатов.

Поклонники знаменитости не думали, что артистка такая гибкая. В свои 39 лет Ковальчук не стесняется фотографироваться в коротких топах и обтягивающих спортивных брюках. У Юлии плоский животик и стройные ножки, поэтому леггинсы и короткая майка только подчеркнули достоинства фигуры Ковальчук.

Исполнительница дополнила спортивную форму бейсболкой с длинным козырьком и кроссовками на ребристой подошве. Ковальчук села на поперечный шпагат и сделала фото на тренировке.

«Как на отдыхе не поправиться? А надо ли? Спросите вы, так как отдых в принципе создан для того, чтобы отпускать себя по всем направлениям, и в чем-то будете правы. Но лично я все-таки придерживаюсь мнения, что мне комфортно, например, чуть больше поесть вкусненького, но и побольше подвигаться», – призналась Юлия в личном микроблоге.

«Оптимально через день спортзал с небольшой кардионагрузкой (или просто пешие прогулки), упражнения на пресс, ягодицы, ноги и обязательно растяжка. Без фанатизма, все занятие минут 40», – дополнила Ковальчук.

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