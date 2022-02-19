«Как преобразилась!»: Рудова расстегнула комбинезон, засветив свои прелести в саванне

Актриса приехала на съемки шоу «Звезды в Африке». Она устроила пикантную фотосессию.

Наталья Рудова является одной из самых известных актрис в стране. Она снялась в десятках разных кинолент от сериала «Татьянин день» до «Бихэппи». Артистка обычно редко участвует в реали-шоу.

Она предпочитает отдыхать на морях и веселиться на вечеринках. Еще недавно блондинка утверждала, что не любит есть насекомых, поэтому не поедет в Африку, но в итоге она согласилась на участие в знаменитом шоу.

Уже три недели Ольга Бузова находится в саванне. Она то и дело красуется в юбках, а также шортах. Недавно там оказалась и Валя Карнавал.

А теперь Рудова призналась, что присоединилась к участникам. Рна запечатлелась в расстегнутом комбинезоне, который спустила до талии. Наталья блеснула бюстом в лифе от купальнике изумрудного цвета и загорелыми ногами. Она не скрыла красоту фигуры.

«Теперь официально! Я стала новой участницей невероятного шоу „Звезды в Африке. Весеннее обострение“ И это абсолютно точное название нового сезона. Смотрите нас на ТНТ с 27-го февраля в 21:00! Будет очень громко!» — написала звезда.

Поклонники обрадовались такому известию. Многие осыпали ее комплиментами. «Шикарные ноги у вас красотка», «Всегда молодая и веселая», «Какая жара», «Что творит!», «Прелести на виду», «Как преобразилась!», «Ну просто куколка», «Наталья, вы поражаете», Такую фигуру не прячут«, «Блондинка на миллион», — прокомментировали пост подписчики.

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