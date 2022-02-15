«Оль, push-up не спас»: Бузова в алом мини-бикини со стразами устроила танцы у бассейна, засветив декольте

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она также стала певицей, когда развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. Бывшая ведущая «Дома-2» старается открывать в себе новые таланты.

Она уже привыкла слышать критику в свой адрес. Примечательно, что в этом году артистка участвует в трех проектах, а также готовит яркие выступления на премиях. А пока она снимается в шоу в Африке.

Раньше Ольга утверждала, что у нее идеальная фигура. Но в прошлом году она поправилась, о чем сама призналась фанатам. Теперь телеведущая старается вернуться в форму. Но она не стесняется ходить в шортах и мини-платьях.

А 15 февраля артистка устроила пати у бассейна. Бузова стала танцевать перед камерой в алом мини-бикини со стразами на лифчике. Она грациозно двигалась, хвастаясь своими округлыми формами.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто подверг ее критике. «Оля, что за откровенные танцы?», «Уже не знаешь, что сделать?», «Да, купальник красивый, но лиф большой», «Оль, пуш-ап не спас», «Всю красоту засветила», «Сзади огонь, а вот лиф пустой», «Чего нет, того нет», «Опять танцы в трусах», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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