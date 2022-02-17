«Счастье вернуться домой»: Авербух показал, как Арзамасова встретила его с сыном из Пекина

Хореограф и фигурист Илья Авербух в Instagram показал, как его встретила жена актриса Лиза Арзамасова вместе с сыном Львом. Он вернулся с зимней Олимпиады в Пекине, где выступал в роли комментатора.

На кадрах можно увидеть квартиру звезд, украшенную воздушными шарами. На некоторых из них надпись: «Мы ждали!» Такая же надпись и на футболке у сына Арзамасовой и Авербуха, который очень ждал отца.

«Счастье вернуться домой». Илья Авербух

Напомним, что Илья Авербух и Лиза Арзамасова сыграли свадьбу в конце 2020 года. Их сын Лев появился на свет летом 2021 года.

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