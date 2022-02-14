«Со дня на день ждем домой!»: скучающая с ребенком Арзамасова нашла кадры, где Авербух затискал сынишку

То Илья подбрасывал малыша в воздух, а тот довольно гулил, то разрешил Левушка «пощипать» отцовскую бороду.

Лиза Арзамасова в своем микроблоге поделилась домашними кадрами с мужем и сынишкой Левушкой, дав понять, что Илья Авербух души не чает в малютке. Постановщик ледовых шоу позволяет малышу буквально все: если тот хочет «пощипать» отцовскую бороду, никто останавливать его не будет. Возвращаясь домой после длительных командировок или изматывающих репетиций мюзикла, Илья Изяславич не спускает сынишку Левушку с рук, буквально затискивая ребенка.

Ну а пока Елизавета только-только ждет главу семейства дома. Илья Авербух улетел в Пекин на Олимпиаду. Скучая по мужу, актриса шлет ему милые кадры, как бы напоминая, что они с Левушкой в нетерпении дожидаются его приезда.

«Сегодня Льву Ильичу исполняется полгода! Как замечательно он выбрал дату появления на свет! Теперь в День влюбленных он всегда будет отмечать свое полугодие, годовой экватор! Зацеловываю его сегодня и за маму, и за папу, потому что Илюша все еще на Олимпиаде, комментирует выступления наших фигуристов. Очень ждем со дня на день его возвращения домой! Шлем через расстояния и часовые пояса нашу домашнюю валентинку. А 14 февраля обретает новый смысл», — отметила Лиза.

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