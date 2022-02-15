Забыли о Щербаковой и Трусовой: Авербух напомнил, что на Олимпиаде сейчас нелегко не только Валиевой

Длящийся несколько дней скандал вокруг положительной допинг-пробы 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой выбил из колеи не только саму чемпионку. А ситуация с вероятным недопуском спортсменки до личных стартов и вовсе накалила обстановку до предела.

И в этой ситуации, которая, к слову, разрешилась в пользу Валиевой, Илья Авербух напомнил, что есть другие российские фигуристки на Олимпиаде, которым сейчас тоже нелегко.

«В этой шумихе мы забыли о том, как сложно проходить этот путь нашим двум замечательным, талантливым девчонкам, Анне Щербаковой и Саше Трусовой. Я пишу в их поддержку, о девочках, которых косвенно тоже коснулась эта ситуация. Давайте в равной степени поддерживать наших девчонок, которым завтра предстоит очень важный день», — написал Авербух у себя в Instagram.

Олимпийский чемпион в танцах на льду, Илья Авербух сам прошел через волнение и напряжение на Играх. Поэтому решил поддержать девушек в канун стартов личных коротких программ, которые пройдут на олимпийском льду 15 февраля.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!