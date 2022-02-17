«Готова к веселой ночи»: Водянова предстала в сверкающем наряде и с алой помадой

Наталья Водянова является известной моделью. Она уже давно не живет в России. Однако Наталья каждый год приезжает на родину. А вот ее дом теперь находится в Париже. Там она растит своих детей.

От первого брака у модели есть трое наследников: Лукас, Нева и Виктор. А вот нынешнему мужа Антуану Арно она подарила двоих детей: Максима и Романа. В День всех влюбленных звезда показала трогательные семейные кадры.

Примечательно, что Водянова и в 39 лет может похвастаться стройной фигурой. Поклонники удивляются тому, что она выглядит очень молодо. В последнее время модель не часто выходит в свет.

Однако 17 февраля она принарядилась, чтобы отправится на светское мероприятие. Наталья покрасовалась в сверкающем наряде с пайетками. Она подчеркнула природную красоту любимой алой помадой.

«Готова к веселой ночи Guerlain», — заявила звезда.

Поклонники были восхищены там, как выглядит многодетная мама. Многие осыпали ее комплиментами. «Да, алый ваш цвет», «А муж с вами?», «Ну у вас точно потрясающий наряд», «Наталья, как вы круто выглядите», «Ох, вы умеете удивлять», «Словно 18 лет! Ну что за девочка», «Ох, какая вы сногсшибательная», «Ой, я уверена, вас никто не затмит», «Алая помада — это ваше», — стали писать подписчики.

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