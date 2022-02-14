«Каждый день с этой бандой»: Водянова поделилась редкими кадрами с Арно и подросшими детьми

Модель уже 10 лет счастлива в отношениях с французским миллионером. Она показала свою семейную идиллию.

Наталья Водянова является известной моделью. Она уже давно не живет в России, но каждый год приезжает на родину. От первого брака с британским аристократом Джастином Портманом у нее есть трое детей: Лукас, Нева и Виктор.

Она устраивала для них большое путешествие по России, показав Сибирь, горы и Сочи. А вот два года назад модель вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Примечательно, что вместе они уже 10 лет.

Французу Водянова подарила сыновей Максима и Романа. Лица малышей она предпочитает скрывать. Однако порой модель делится семейными кадрами.

14 февраля она решила показать, насколько у нее теплые отношения с мужем и наследниками. На одном кадре ее поцеловал младший сын, а на некоторых фото Наталья в белой мини-юбке красуется на свидании с Арно в пустыне. Примечательно, что даже в пустыне миллионер обнимал жену.

На еще одном фото Антуан в кожаном плаще с сыном отметился на прогулке. Наталья также показала сына Лукаса и дочку Неву.

«Вся любовь каждый день в году с этой бандой», — написала она.

Поклонники были растроганы кадрами. Многие отметили, что не видели такой любви ни в одной звездной семье. «Какие же вы настоящие», «Не перестаю восхищаться. Наташа — пример для подражания», «Сколько любви и тепла на ваших фото», «Самые искренние», «Теплота так веет», — прокомментировали пост подписчики.

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