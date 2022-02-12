Куртки-рубашки, жилетки, дубленки: какие наряды Пугачева, Водянова и другие звезды носят зимой

Эксперт в области моды Наз Маер рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какие модные наряды легко заменят пуховики. Он раскрыл плюсы и минусы модных фасонов зимних луков.

В России зима длится так долго, что большая часть гардероба состоит из свитеров, шапок и других теплых вещей. Самым практичным зимним луком уже много лет является пуховик.

Есть множество фасонов таких теплых курток. Однако многим надоело носить объемные пуховики. Даже многие звезды предпочитают найти стильную замену им. О том, как зимой выглядеть стильно для читателей сайта Teleprogramma.pro рассказал модельер Наз Маер. Он разобрал аутфиты селебрити.

Стеша Маликова

Дочка Дмитрия Маликова уже давно интересуется модой. И хоть она еще очень молода, Стеша добилась успеха в бизнесе, создав свой бренд одежды.

«Стефании Маликовой в своих луках удается сочетать трендовые вещи и при этом оставаться женственной и милой. Если ищете замену своему объемному пуховику для прогулок, то отличной альтернативой станет куртка-рубашка с утепленной подкладкой. Shacket — это новый тренд в верхней одежде. Куртка-рубашка легко находит общий язык с другими вещами из гардероба — будь то джинсы, платье или спортивный костюм. Такая куртка идеально впишется в гардеробы модниц, которые стремятся подчеркнуть свою индивидуальность и неповторимый стиль», — пояснил Маер.

Саша Савельева

Бывшая солистка группы «Фабрика» всегда обладала своим чувством стиля. Ей нравится выглядеть женственно даже на прогулках с сыном Леоном.

«Если вы следите за модными тенденциями, то наверняка знаете, что сейчас пик популярности нестандартных вещей. Вот и Александра Савельева периодически радует нас оригинальными образами. Для зимней прогулки она выбрала черную куртку с подкладом из натурального меха ламы. Куртки с мехом ламы обладают отличными теплосберегающими свойствами и не дадут замерзнуть в сильные холода, спасая от пронизывающего ветра. Но выбирать такие изделия стоит очень внимательно, ведь стоит натуральный мех немало, поэтому и подделок разводится большое количество. Шерсть должна быть пушистой и мягкой, а вес изделия — легким», — рассказал модельер.

Анна Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко славится своим чувством стиля. Она не боится экспериментировать. В ее гардеробе много ярких нарядов.

«Яркая меховая жилетка из экомеха как на Анне Нетребко — отличный вариант для девушек, которые отправляются на отдых в Барселону, Рим или Испанию, где температура воздуха поднимается не выше 13 градусов. Модель из экомеха сделает образ модным и практичным. Рекомендую присмотреться именно к ярким удлинённым моделям, они отлично вытягивают силуэт и визуально стройнят», — отметил эксперт.

Наталья Водянова

Модель Наталья Водянова с юных лет стала частью мира моды. Она предпочитает выглядеть элегантно. В ее гардеробе множество брендовых нарядов.

«Для создания женственного образа в холода — берите урок стиля от Натальи Водяновой: твидовое пальто, минимум макияжа, украшения и, конечно, улыбка. В твидовом пальто на первый план выходит именно ткань, благодаря плотной нити, которую изготавливают из шерсти овец, материал приобретает теплоёмкость, водонепроницаемость и износостойкость. В таком пальто вы будете элегантно выглядеть как на деловых переговорах, так и на повседневных встречах, точно не замерзнете в крепкий мороз», — поделился Наз.

Алена Краснова

Никита Пресняков счастлив в браке с моделью Аленой Красновой. Молодая блондинка следит за трендами в мире моды.

«Уже несколько сезонов подряд дутая жилетка является частью модных луков. Это отличный вариант для тех , кто ценит комфорт так же, как и Алена Краснова. Для прогулок она всегда составляет удобные образы из трендовых вещей. На ней теплая дутая жилетка, плюшевая кофта, брюки клеш серого оттенка, которые она дополнила кедами и разбавила чёрными акцентами в виде сумочки и очков», — отметил модельер.

Ани Лорак

Певица уже много лет выступает на сцене. Она научилась выглядеть безупречно в любой ситуации. На сцене артистка выступает в вечерних и гламурных образах. В обычной жизни она предпочитает наряды в молодежном и кэжуал стилях. Во время путешествий Ани Лорак зачастую носит лаконичные и уютные образы. В ее гардеробе есть зеленая жилетка Bottega Veneta.

Елизавета Арзамасова

Актриса и уже молодая мама Лиза Арзамасова ценит комфорт. Она предпочитает меня образы для съемок, а вот в обычной жизни увидеть ее в ярком наряде со стразами сложно.

«Вариант лука с дутой жилеткой представили актриса Лиза Арзамасова и певица Ани Лорак. Лиза облачилась в теплый серый костюм и жилетку черного цвета — выглядит современно, стильно, а главное — адаптировано под снежную зиму. Ани гуляет по живописным окрестностям Италии в жилете оттенка сочной травы, сочетая его с обтягивающими лосинами и кроп-топом, которые подчеркивают аппетитные формы. Вот так по-разному можно выглядеть в дутых жилетках, дополняя их вещами из спортивного гардероба, и при этом не прятать фигуру под классическим пуховиком, ожидая, когда придет весна и можно будет наконец-то сбросить лишний груз в виде объёма со своих плеч», — поделился Маер.

Ольга Бузова

Популярная телеведущая Ольга Бузова не скрывает, что ее можно обрадовать, подарив пижаму. Но теперь она уже очень популярная артистка и наряды у нее брендовые.

«Гардероб Ольги Бузовой богат на трендовые шубы из искусственных материалов. И вновь она отличилась в ярком двухцветном изделии из экомеха, сочетав его с укороченными джинсами и теплыми уггами. Шубки из экомеха представлены в коллекциях дизайнеров в разнообразных вариантах: длинные, красивы, удобные. Их преимущество — доступная цена, практичность и разнообразный дизайн. Советую именно ими согреваться в холода», — высказался модельер.

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина тратит большие деньги на наряды. При этом она не скрывает, что порой может закупиться в масс-маркете или простом шоуруме.

«Альтернативу яркому варианту представила Ксения Бородина. Она облачилась в оверсайз шубку теплого карамельного оттенка. Учитывая тренд на экологичность, подобные вариант с нами еще надолго, главное — подобрать правильный фасон, чтобы не выглядеть „чебурашкой“, грамотно скорректировав шубу акцентными аксессуарами. Например, попробуйте подчеркнуть талию с помощью широкого пояса», — пояснил Маер.

Алла Пугачева

Примадонна своим чувством стиля славилась всегда. И в 72 года она продолжает удивлять публику красотой и молодостью. Певица носит наряды, которые всегда привлекают взгляды.

«Алла Пугачева следит за последними трендами в индустрии моды. Совсем недавно вспыхнул настоящий ажиотаж на шапки-ушки, которые были очень популярны во времена СССР. Мода циклична, и сегодня головные уборы любимых советских героев снова в моде. Алла Пугачева поддержала тренд и облачилась в светлую шубу и белоснежную шапку-ушанку. Выглядит как настоящая Снегурочка. Верхняя одежда белого цвета обязательно должна быть в гардеробе любой модницы. Светлые оттенки освежают, молодят, а также подчёркивают белки глаз и визуально делают их ярче», — отметил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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