Шорты едва держатся: Рудова показала, как преобразилась ее фигура, сразив фанатов

Актриса без стеснения опубликовала кадры, на которых видны изменения в ее внешности.

Наталья Рудова снимается в кино много лет. В ее копилке десятки разных ролей, включая героиню сериала «Татьянин день». А вот в телевизионных шоу актриса редко появляется. Ее скорее можно встретить на вечеринке или красной дорожке.

В свои 38 лет она не перестает работать над своей фигурой. Блондинка не скрывает, что хочет получать яркие роли. В обычной жизни она регулярно дразнит поклонников, нося роскошные наряды.

Но недавно Рудова отдохнула на Бали. Примечательно, что она зачастую занимается спортом. Поэтому актриса без стеснения позирует в купальнике. Но она призналась, что еще больше похудела в отпуске.

Артистка покрасовалась в шортах из денима и миниатюрном топе. Наталья похвасталась своим прессом. При этом она демонстративно придержала шорты, которые стали ей велики.

«Мечтаю оказаться на Санта-Монике, почувствовать как раздувает мои волосы слегка прохладный ветер вечернего Океана… Проветрить свою голову… ощутить всю силу совершенства воды… и почувствовать телом свободу от всего неважного и ненужного в этом Мире. Освободиться», — заявила звезда.

К слову, она также показала свою фигуру до похудения. Тогда актриса позировала в розовом бикини и ее формы были пышнее.

«Вот тут летом я на 1,5 размера больше, чем сейчас», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит теперь актриса. Но нашлись и те, кто посчитал, что раньше она была привлекательнее. «Ну что за девочка», «Невероятная работа над фигурой», «Просто бесподобно», «А раньше вы были круче», «Ну девушка с формами тут бы выиграла», «А пресс очень красивый», — прокомментировали пост подписчики.

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