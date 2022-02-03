«Ну что за вид!»: пополневшая Рудова в нюдовом купальнике с пайетками блеснула формами у бассейна

Актриса поделилась кадрами с отдыха. Она заметила, что ее фигура округлилась.

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снимается в кино уже длительное время. Зрители видели ее в таких картинах, как «Татьянин день», «Любовь в городе ангелов», «Бихэппи».

Порой ей приходится сниматься в пикантных сценах. Однажды она даже полностью оголилась перед камерой. В обычной жизни артистка любит выглядеть женственно. Она свободна в свои 38 лет, но не обделена мужским вниманием.

Еще недавно Рудова мечтала о поездке на море. Она теперь проводит время на Бали. Актриса порой дразнит фанатов красочными снимками. Примечательно, что еще осенью она постройнела, а теперь дала понять, что вновь поправилась. В номере артистка покрасовалась в персиковом купальнике, демонстрируя округлившиеся формы в зеркале.

«Кажется кто-то много ест», — заявила она.

Но уже у бассейна Наталья без стеснения позировала в нюдовом мини-бикини с пайетками. Верх купальника подчеркнул ее роскошное декольте. Она также засветила плоский живот. Блондинка сама себя сняла на видео. Она похвасталась легким загаром. В похожем бикини красовалась и Ани Лорак на отдыхе в Дубае.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит звезда. Многие сошлись во мнении, что она похорошела. «Вот это красота», «Ну ты только краше стала», «Что ты себя загоняешь? Роскошная фигурка», «Ну только посмотри на эти формы!», «Ну что за вид!», «Красивее я не видел», «Купальник идеально подчеркнул твое богатство», «Эх, Наташа, какая ты крутая», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале